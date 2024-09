Ucraina | cosa prevede il Piano per la vittoria sulla Russia che Zelensky presenterà negli Usa a Joe Biden

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il presidente dell’, Volodymyr, è volatoStati Uniti per partecipare alla 79esima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York ma soprattutto per presentare a Joe, al Congresso e ai candidati alle presidenziali di novembre Kamala Harris e Donald Trump il cosiddetto “per la” contro lavolto a porre fine all’invasione di Mosca. Maesattamente la proposta di? Come emerge chiaramente già dal nome, non si tratta di undi pace. O meglio, la fine delle ostilità resta l’obiettivo finale, da raggiungere però con un mix di scontri militari e negoziati. Un ultimo punto che sembra comunque rappresentare un timido passo in avanti rispetto alla posizioneufficiale degli ultimi due anni.