Tapiro d’oro di Striscia a Maria Rosaria Boccia | statuetta personalizzata per lady Pompei

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arriva il primissimodella stagione 37 dila notizia, che andrà in onda stasera. La destinataria è, protagonista indiscussa di queste settimane per il caso Sangiuliano. Ed è unpersonalizzato. Indossa i famigerati occhiali con telecamera chesfoggiava anche in Parlamento, in fronte ha una cicatrice simile a quella di Sangiuliano. Al naso ha un anello(il riferimento è alla fede che, secondo l’ex ministro della Cultura, la donna gli avrebbe sottratto e nascosto).diperIntercettata a Roma da Valerio Staffelli,nega di aver fatto sparire la fede nuziale di Sangiuliano. “Non l’ho presa io, però anche questo verrà chiarito nelle sedi opportune”.