Sparse Plus Festival a Bibbiena va in scena l’opera di danza itinerante A1Bit

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Sabato 28 settembre dalle 15:30, nel centro storico di, Sanpapié presenta, opera difirmata da Lara Guidetti. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, va inin tre repliche (15:30, 17:00, 18:30) per il secondo appuntamento della sezione toscana dello, il progetto europeo nato per promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee. Una coreografia che nasce dalla 1-Bit Symphony dell’artista newyorkese Tristan Perich, un’opera elettronica potente. Lo spettacolo coinvolge un gruppo di spettatori con la musica in cuffia, accompagnati da un testo che introduce e contestualizza lo spazio della performance. La relazione tra posizione singola e collettiva, in un contesto urbano e disordinato, è il cardine della ricerca coreografica.