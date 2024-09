Se n’è andata così Funerali Paola Marella commozione per le parole del marito e del sacerdote

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ha voluto che i suoisi svolgessero a Milano, architetto e conduttrice di Real Time. Ha scelto la sua Brera e la chiesa di San Marco per l’ultimo saluto. Tanti i volti presenti. Persone comuni e vip della televisione arrivati con lo stesso sentimento nel cuore: dire addio ae abbracciare idealmente la sua famiglia che, fino all’ultimo, le è stata vicina. >> “Comunicazione importante per Jessica”. Grande Fratello, sta arrivando l’annuncio di Signorini: nella Casa è il momento del ‘gelo’ per tutti Presente anche Alessandro Borghese, stella di 4 ristoranti. “Siamo stati compagni di viaggio e antesignani di questa nuova televisione che, nel mondo suo dell’immobiliare e nel mondo mio della cucina, ha preso piede vent’anni fa. È un’amica che se ne va. Ciao”, ha spiegato commosso, mandandole un bacio con la mano.