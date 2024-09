Regolamento di conti per droga Sarzana maxi rissa tra bande rivali Sette persone in manette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23mbre 2024 –arrestate – due delle quali finite in ospedale con ferite gravi – ma la sensazione è che l’elenco potrebbe allungarsi già nei prossimi giorni. È l’esito dellafrache ha sconvoltonel pomeriggio di sabato. Piazza Martiri, viale della pace, via Gori, via del Carmine messe a ferro e fuoco da due gang, in quello che è sembrato un vero e propriodilegato allo spaccio nelle varie piazze die della Val di Magra. Quasi un appuntamento per regolare le pendenze, quello avvenuto attorno alle 17 dell’altro ieri in piazza Martiri. In poco tempo sono spuntate mazze di ferro, bastoni, perfino un’ascia. Ad accorgersi immediatamente di quanto stava accadendo, due carabinieri in borghese impegnati in un controllo.