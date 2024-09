Referendum di cittadinanza ko il sito del ministero per la raccolta firme | sono oltre 300mila l’obiettivo è averne altre 200mila

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il portale deldella Giustizia su cui firmare per iè attualmente ko. Ilsta avendo molti problemi di caricamento e gli utenti – anche quando riescono a collegarsi e identificarsi tramite lo Spid – approdano su una pagina che recita “Si è verificato un errore interno al server”. La circostanza avviene nei giorni in cui entra nel vivo il rush finale per ladi adesioni per il cosiddettodi“per chiedere – si legge suldittiva – che l’Italia si adegui alle norme dei grandi Paesi europei: potranno essere sufficienti 5 anni di permanenza legale in Italia (non più 10) per poter richiedere laitaliana e trasmetterla alle proprie figlie e ai propri figli minorenni. Con questodiamo la parola a tutti i cittadini ed a tutte le cittadine perché nessuno si senta più straniero a casa sua!”.