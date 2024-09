Papà Giulia chiede 1mln di risarcimento

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 16.15 "Non mi auguro vendetta e nessun trattamento di favore. Sono sicuro che i giudici decideranno al meglio, la pena giusta".Così Gino Cecchettin, padre di,dopo il processo in cui è imputato per omicidio Filippo Turetta,l'ex fidanzato della figlia, reo confesso. "Essere qui rinnova il mio dolore. Non c'è giorno che non pensi alla mia. Nulla da dire a Turetta". Sia ilche la sorella dihanno chiesto un mln diper la famiglia.Non ammesse come parti civili comuni di Fossò,Vigonovo e associazioni