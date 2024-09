Muore al Goretti per una polmonite contratta in crociare | Luciano aveva 65 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sabaudia in lutto: morto il consigliere comunaleColantone La comunità di Sabaudia è in lutto per la scomparsa diColantone, consigliere comunale con delega ai gemellaggi. Colantone, 65, è morto dopo aver contratto una gravedurante una crociera organizzata per festeggiare il suo compleanno e l’versario di matrimonio. Il ricovero e il decesso Dopo il rientro dalla crociera, Colantone è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Santa Mariadi Latina, dove ha combattuto contro la malattia per alcuni giorni. La notizia della sua morte ha sconvolto la città e suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte degli amici, dei colleghi e dell’intera amministrazione comunale.