Moulinex la friggitrice ad aria XXL è in sconto shock Tutte le offerte della settimana

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un unico elettrodomestico per ottenere più risultati e con una capacità XXL: è in superlaadche alla cottura adcombina anche la grigia e ci permette di preparare piatti gustosi per tanti invitati. Versatile, bella da vedere, ma anche facile da pulire, è quello che serve in cucina per preparare da mangiare senza troppi sforzi e mettendo in tavola piatti gustosi e cotti alla perfezione. Se questo non bastasse è anche in offerta a un prezzo top a cui non si può proprio rinunciare.