MotoGP GP Indonesia 2024 | programma orari tv streaming Calendario 27-29 settembre

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo aver messo in archivio anche il secondo capitolo di Misano, il Motomondiale dà il via alla trasferta asiatica. Si inizierà con il Gran Premio di, quindicesimo appuntamento del campionato. Si correrà sul tracciato di Mandalika dove spesso colpi di scena ed emozioni non mancano. Si parte, quindi, con il tour-de-force che andrà a concludere la stagione che, dopo l’, porterà il Circus in Giappone sul tracciato di Motegi nel weekend successivo , quindi si ripartirà con la tripletta Australia (Phillip Island)-Thailandia (Buriram) e Malesia (Sepang), prima del gran finale di Valencia sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del GP disarà trasmesso da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport(208) mentre su Sky Sport 1 (201) trasmetterà i momenti clou.