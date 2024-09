Miss Italia 2024 è Ofelia Passaponti | curiosità vita privata e fidanzato della Miss

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) È stata eletta: la reginetta del concorso di bellezza è, avendo la meglio su Elisa Armosini che ha conquistato il secondo posto e Mariama Diop sul gradino più basso del podio La cerimonia tenutasi al Teatro Comunale di Porto San Giorgio condotta da Andrea Dianetti, è stata trasmessa in streaming sul sito di. Ad incoronare la ventiquattrenne, Patrizia Mirigliani insieme alla presidente di giuria, Martina Colombari (che ha conquistato la vittoria nel 1991): ad assegnarle la fascia Giampaolo Morelli. Toscana, classe 2000, laè nata a Siena e si è presentata alla finale con il titolo diToscana. Laureata in ScienzeComunicazione sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e TecnicheComunicazione. Pratica pallavolo e lavora occasionalmente come hostess e mo