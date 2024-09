Metropolitane d’Europa | quali sono le migliori e le peggiori stazioni? Nella lista c’è anche un’italiana | ecco quale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Cosa sarebbero le grandi città senza la metro? Attraversarle con i mezzi di superficie sarebbe quasi impossibile nelle ore di punta. La prima a provvedere fu Londra la cui Tube, inaugurata nel 1863, è la più antica del mondo. Oggi la sua rete è la più estesa, ma non è al top della classifica della società di deposito bagagli Bounce. Caratteristiche e opinioni internautiL’Underground index di Bounce ha escluso dall’analisi Russia e Ucraina per la guerra in corso, e la Bielorussia per l’avviso USA di livello 4. Vari gli elementi considerati da Bounce: l’ampiezza della rete, il numero di passeggeri trasportati annualmente e quello delle, il punteggio medio di Google e le recensioni degli utenti on line. In particolare, gli utenti hanno mostrato di gradire pulizia, facilità di utilizzo e architettura, e di non amare l’insicurezza in treni e