LIVE Ciclismo Cronometro Mondiali U23 2024 in DIRETTA | Del Toro passa in testa fra poco Olivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAJUNIORES DEIDIDALLE 9.15 15.50 Per rimanere in tema UAE Team Emirates, Antonio Morgado è quarto al primo intertempo dietro di centesimi rispetto a Kallberg. Che ha appena chiuso la sua prova al terzo posto provvisorio in 39’32”. 15.48 Fra pochi minuti un altro corridore interessante come Jan Christen. 15.45 Va inDel, in 38’06”. Probabilmente è il primo tempo di riferimento interessante. 15.43 Arriva lo slovacco Dominik Dunar, secondo a 1’16” dalla. 15.41 Il polacco Gajdulewicz chiude la sua prova in 39’12”,ovviamente inma arriverà Dela scalzarlo. 15.38 Molto bene il finlandese Kallberg, che scavalca Gajdulewicz ed è secondo al secondo intertempo a 49” da Del. 15.