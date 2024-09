L’Arabia ritira l’accredito al Telegraph per Joshua-Dubois Londra sottomessa ai sauditi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Oliver Brown, il più conservatore degli editorialisti sportivi del molto conservatore, s’è arrabbiato. Perché gli hannotoe non l’hanno fatto entrare all’incontro tra per il titolo mondiale dei pesi massimi tra Anthonye Daniel(stravinto da), a Wembley. Il match era organizzato di fatto dalSaudita, nella persona del miliardario Turki Alalshikh, di cui Brown e ilsono fieramente “nemici”. E, insomma, se l’è presa, Brown. “Nei 20 anni di attività di giornalista, non mi era mai stato impedito di partecipare a un evento sportivo per nessun motivo, e tanto meno per aver semplicemente espresso un’opinione che non piaceva ai padroni di casa”, scrive.