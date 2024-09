Inchiesta Liguria Signorini torna libero | era l’unico ancora ai domiciliari Si attende il patteggiamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Genova, 23 settembre 2024 – Paolo Emilio, l'ex presidente dell'Autorità portuale di Genova,. L'ex manager pubblico era stato arrestato nell'ambito dell'per corruzione che aveva portato ail'allora presidente della RegioneGiovanni Toti e l'imprenditore portuale Aldo Spinelli. Peril giudice Matteo Buffoni ha disposto il divieto di esercitare impresa o ricoprire uffici o incarichi direttivi in imprese per 12 mesi. E'attesa, invece, per l'udienza dei patteggiamenti.era statoa finire in cella il 7 maggio, giorno in cui iniziò il terremoto politico che ha coinvolto lo Spezzino e Genova. L'ex manager pubblico era rimasto nel carcere di Marassi fino al 16 luglio, per poco più di due mesi: l'accusa nei suoi confronti è di aver preso soldi da Spinelli in cambio di concessioni portuali.