Inchiesta Liguria Paolo Emilio Signorini torna libero | niente incarichi per 12 mesi

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 settembre 2024) È arrivata la decisione del giudice Matteo Buffoni nei confronti di, l'ex presidente dell'Autorità portuale di Genova, arrestato nell'ambito dell'per corruzione che aveva portato ai domiciliari l'allora presidente della RegioneGiovanni Toti e l'imprenditore portuale Aldo Spinelli. L'ex manager pubblicoun uomo, revocati gli arresti domiciliari. Per lui il giudice ha disposto il divieto di esercitare impresa o ricoprire uffici odirettivi in imprese per 12. È ancora attesa, invece, per l'udienza dei patteggiamenti.