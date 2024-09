Inaugurato il nuovo giardino delle scuole Leonardo Bruni e Bastione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – Questa mattina è statoildella scuola primariae della scuola dell'infanziain via Pierluigi da Palestrina. La riqualificazione dell’area verde con nuovi giochi, con la creazione di aule all'aperto dotate di strutture in legno e tela, e con un orto didattico, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e AISA Impianti: uno spazio rinnovato che offre ai bambini e alle bambine l'opportunità di apprendere in un contesto naturale, sviluppando un profondo legame con l'ambiente e acquisendo comportamenti sostenibili.