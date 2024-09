Il gladiatore 2 nel nuovo trailer del film di Ridley Scott Lucio Vero è pronto alla vendetta

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Paramount ha rilasciato ilde Il2, sequel del notodel 2000 con Russell Crowe, sempre diretto da, in arrivo nelle sale italiane il 14 novembre 2024: in questo secondo capitolo, un giovane, interpretato venti quattro anni fa dall’attore bambino Spencer Treat Clark, viene catturato dalle forze imperiali romane in Numidia, dove si è rifugiato con la famiglia su consiglio della madre Lucilla: condotto nella capitale in catene, dovrà riconquistare la libertà, affrontando tra gli altri Marco Acacio, il generale responsabile della sua prigionia; troverà però un inaspettato alleato in Macrino, faccendiere e mercante di schiavi desideroso di conquistare il potere.