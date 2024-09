Il festival dello spettatore quest’anno ha scelto Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 –scelta per rappresentare “”, una manifestazione unica in Italia ideata dalla Rete Teatrale Aretina di cui fa parte la locale Accademia di Teatro Nata. Sarà propria Nata a fare gli onori di casa con un folto programma nella giornata el 28 settembre che chiuderà questa piccola e feconda maratona che partirà il 25 settembre. Come ci ha spiegato Lorenzo Bachini di Nata: “Si tratta di unteatrale concentrato sul pubblico: un’esperienza che comincia prima e continua dopo gli stessi spettacoli e che passa attraverso le emozioni e il vissuto di questi spettatori che spesso sono “erranti” ovvero acquistano un abbonamento trasversale su tutti i teatri della provincia di Arezzo”.