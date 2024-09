Il dibattito di Alto lvello e il premio americano | Meloni cosa c' è davvero in ballo nella missione negli Usa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Guerra in Ucraina, conflitto in Medio Oriente, immigrazione, lotta alla criminalità internazionale, intelligenza artificiale. E poi l'Africa, dove verrà ribadita la «necessità di costruire un nuovo rapporto con il Sud Globale». Saranno questi i temi, le «grandi sfide globali», come riferiscono fonti italiane, che Giorgiaaffronterà nell'impegno clou della sua trasfertaUsa: l'intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, previsto per martedì alle ore 19.30 (ora locale). È la seconda volta chepartecipa all'Unga, ossia l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che quest'anno celebra il suo 79esimo appuntamento. Ma non sarà l'unico impegno di questo breve, ma intenso, viaggio. La premier è arrivata a New Yorktarda serata di ieri, quando in Italia era l'alba.