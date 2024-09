I 50 anni di Ceme | Oggi siamo leader globali nel settore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) CINQUANT’DI SUCCESSI. Sono quelli messi in bacheca in mezzo secolo di vita da un’impresa milanese,, nata nel 1974 come un’azienda familiare dedicata alla produzione di elettrovalvole, principalmente destinate aldella pulizia a vapore dello stiro industriale e domestico. Alla fine degli’90, complice la concorrenza asiatica e il calo fisiologico del mercato, il fondatore Renzo Miotti indirizzò l’azienda verso ildelle elettropompe e delle elettrovalvole per il mercato delle macchine del caffè. "Una svolta – ricorda l’amministratore delegato diRoberto Zecchi – che si è concretizzata agli inizi degli2000 con l’acquisizione di Ulka, azienda dell’Oltrepò Pavese attiva nella produzione di pompe per il caffè. Operazione che le ha consentito di diventare uno deinel mercato".