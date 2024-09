Film comici | i migliori titoli da vedere

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024): idaSin dalla nascita delle prime forme artistiche, il genere comico è sempre stato uno dei più popolari. Dal teatro antico all’odierna stand-up comedy, tale tipologia di spettacolo si è basata in particolare sulle capacità dell’attore di far ridere con battute linguistiche o siparietti fisici tesi a sovvertire l’ordine costituito. Con l’avvento del cinema, sono stati molteplici gli interpreti che hanno reso questo genere un arte, basti pensare a nomi come Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harry Langdon, Stan Laurel e Oliver Hardy o Totò per l’Italia. Nel tempo isi sono trasformati e rinnovati, fino ad arricchirsi di sfumature e caratteristiche che li rendono ancora oggi estremamente popolari e apprezzati dal grande pubblico. Il genere comico si differenzia dalla commedia per il metodo e la natura di provocare divertimento.