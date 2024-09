Far del mare un velo la magia del teatro delle ombre al teatro alla Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Ladelva in scena aldi Sansepolcro, venerdì 27 settembre, alle 21.00: in programma, la prova aperta al pubblico di Far delun, primo lavoro di Nous à nu, compagnia artistica composta da Giada Fuccelli, Iracema Jimenez, Marzia Meddi e Alice Robbi, che si trova in residenza creativa a Sansepolcro, ospite dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt. Far delunè un viaggio nella dimensione interiore di ognuno di noi,ricerca dei significati più profondi dell’esistenza. Il tema intorno al quale nasce e si sviluppa lo spettacolo è l’acqua, intesa come simbolo e metafora dell’inconscio, materia liquida interiore dove sono nascosti, sotto diversi strati, i nostri ricordi e il nostro vissuto che riemerge nel quotidiano.