Eletta Miss Italia 2024 | ecco chi è e Ofelia Passaponti e chi è il suo fidanzato famoso

(Di lunedì 23 settembre 2024) La nuovaè statadomenica 22 settembre, durante una serata emozionante trasmessa in diretta streaming su.it. La vincitrice è, una splendida 24enne di Siena, che ha conquistato il titolo tra applausi e commozione. La serata, condotta al teatro di Porto San Giorgio, ha visto al secondo posto la sarda Elisa Armosini e sul terzo gradino del podio la lombarda Mariama Diop. Chi è? Nata il 20 giugno 2000,è una giovane promessa che sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Oltre alla sua passione per la moda, pratica anche pallavolo e lavora come hostess.ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria: “Non me l’aspettavo, spero di portare avanti questa fascia con onore. Dedico la vittoria alla mia famiglia“, ha dichiarato la nuova