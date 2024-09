È sparito un bambino di 10 anni nell' Alessandrino

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - Non ci sono tracce del bimbo di 10di Rosignano,, scomparsoa serata di domenica allontanandosi in bicicletta dalla sua abitazione. Il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, ha diffuso sui suoi canali social la foto del. "Si chiama Lionel, ha una felpa bordeaux, delle scarpe Nike, pantaloni blu, una bici bianca e un caschetto blu. Si e' perso a San Martino di Rosignano ma è stato avvistato in prossimità di piazza Castello a Casale. Se qualcuno ha notizie avvisi le forze dell'ordine, per favore" l'appello del primo cittadino".