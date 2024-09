Atalanta per l’Europa Tre punti al Gewiss e torna in zona coppe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Primo Monday night stagionale per l’che stasera alle 20,45 cerca il secondo successo casalingo consecutivo, dopo quello ottenuto otto giorni fa per 3-2 contro la Fiorentina, nel ritrovato derby regionale contro il Como. Sfida provinciale lombarda, quella tra orobici e lariani, chein serie A dopo 21 anni (l’ultimo precedente nel maggio 2003 con vittoria dei nerazzurri per 2-1) e dopo oltre 20 dall’ultimo confronto in B nell’aprile 2004, con una secca vittoria 3-0 dei bergamaschi al Sinigaglia (doppietta di Saudati e gol di Pazzini). Dea che, da quando in panchina siede Gasperini, non ha mai affrontato il Como in una gara ufficiale, solo in amichevole estiva nel 2022, e ha fatto negli ultimi anni un bottino quasi pieno nei vari derby lombardi.