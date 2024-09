Ancora pochi giorni per firmare il Referendum cittadinanza | a beneficiarne 25 milioni di persone Si vota entro il 30 settembre

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non serve recarsi alle urne peril. Necessarie 500mila firme, ma basta avere lo SPID. Il quesito è stato depositato in Cassazione il 4dal segretario di Più Europa Riccardo Magi. Ma a che serve? Ad “agevolare l’accesso allaitaliana per gli stranieri attraverso la naturalizzazione”. Diventerebbero 5 i 10 anni di residenza legale necessari per fare domanda. Se ildidovesse essere approvato, tutti gli stranieri maggiorenni potrebbero richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza ininterrotta nel Paese. Necessari anche altri criteri: la conoscenza della lingua italiana, adeguate risorse economiche, l’idoneità professionale, il pagamento delle tasse e l’assenza di precedenti penali.