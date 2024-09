Una mini-caravan made in Alto Adige

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Un vero miracolo di spazio laBlackCamp prodotta in. Design compatto e leggero, 340 x 170 x 200 cm, un volume di carico di oltre 4.000 litri, è dotata di cucina estraibile con piano cottura a gas a 2 fuochi, lavello smaltato, frigorifero da 63 litri e ampia superficie di lavoro. La roulotte diventa una casa con tenda da tetto fino a 4 posti, materasso in fibra di cirmolo, doccia esterna, pannelli solari, veranda panoramica, kit fuoristrada. Si aggancia alla macchina in pochi minuti.