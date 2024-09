Tv italiana in lutto ci lascia una grande

Leggi tutta la notizia su tvzap

È morta Paola Marella. L'architetto protagonista di Real Time, è deceduta all'età di 61 annindo il mondo della televisione in. Paola Marella era nota per essere il volto di programmi come "Vendo Casa Disperatamente" e "Cerco Casa Disperatamente". Da tempo stava combattendo contro un tumore. Grazie alla sua lunga esperienza professionale, era diventata una figura di rilievo nel settore del design, riuscendo a portare le sue competenze anche in televisione, dove si era affermata come una personalità riconoscibile. Notizia in aggiornamento