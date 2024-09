Torna in Italia Luso! mostra del nuovo cinema in portoghese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 set. (askanews) – Ilitinerante delporta inil meglio del, approfondendo l’interesse e soddisfacendo la curiosità del pubblicono, facendo conoscere questa realtàtografica, poco conosciuta al di fuori del circuito dei grandi festival. Un quadro eterogeneo e di ampio spettro per raccontare il Portogallo di ieri e di oggi, dal thriller psicologico con protagonista il poeta Fernando Pessoa e i suoi eteronimi, passando per il dramma al femminile che è valso a João Canijo il premio della Giuria del Festival di Berlino, al documentario intimo e melodico della regina della morna, Cesária Évora, la diva dai piedi scalzi, film che uscirà in sala il 18 ottobre, in diverse cittàne, distribuito in lingua originale dalla Risi Film.