Torna Ibe Intermobility Sotto la lente il trasporto collettivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)alla Fiera di Rimini dal 19 al 21 novembre IBEand Bus Expo, l’appuntamento biennale di IEG - Italian Exhibition Group dedicato ai protagonisti delgiunto alla 11a edizione. La manifestazione di quest’anno, sarà arricchita nella sua veste congressuale ed espositiva, dafuture ways, il primo Forum Nazionale della Mobilità Sostenibile Condivisa che oggi presenta il programma della manifestazione. Una tre giorni di eventi, approfondimenti ed esposizioni in grado di dare risposte alle sfide della mobilità futura delle persone. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con il supporto tecnico dell’Osservatorio Nazionale della sharing mobility e di Euromobility.