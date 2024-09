Terribile lutto per Marco Mengoni | morta la madre Nadia Ferrari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Si è spenta oggi, domenica 22 settembre,di, a Ronciglione, il paese dove era nata e viveva. Figura conosciuta e stimata,era amata da tutti per la sua dolcezza e il suo sorriso, come raccontano i concittadini: “Il tuo sorriso raggiante resterà impresso nei nostri cuori così come la tua dolcezza. Mancherai tantissimo”. Nel 2023, quandoha vinto il Festival di Sanremo, le sue parole di dedica sono state per lei: “Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere”. Una dichiarazione che rifletteva il profondo legame trae figlio, soprattutto in momenti di difficoltà legati alla sfera privata.era malata da tempo. Lascia, oltre al figlio, il marito Maurizio.