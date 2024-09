Terremoto in casa Roma | dopo l’esonero di De Rossi si dimette l’ad Souloukou

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 settembre 2024) A sorpresa sidell’AS, Lina: secondo la dirigente giallorossa, decisive le minacce degli ultimi giorni Questa mattina l’ASha annunciato le dimissioni dell’Amministratore Delegato Linaattraverso un comunicato ufficiale. La dirigente greca, in carica dal 18 aprile 2023, ha lasciato il suo incarico, ringraziata dal club per il suo impegno in un periodo delicato per la società. Nonostante il contributo dato alla squadra capitolina, laha deciso di lasciare anticipatamente, rispetto alla scadenza del suo contratto, prevista per aprile 2025. La proprietà, nel comunicato, ha assicurato che l’attenzione resta concentrata sugli obiettivi di crescita e di successo della squadra.