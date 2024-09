Settimana della prevenzione Visite gratis dagli specialisti | Ecco come invecchiare bene

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Al via ladell’invecchiamento mentale. Pieve Emanuele sarà uno dei centri di questa iniziativa che partirà domani e terminerà sabato 28 e che è arrivata alla sua diciassettesima edizione. Durante l’iniziativa psicologi, neuropsicologi, geriatri e professionisti sanitari aprono le porte dei loro studi a chiunque ne faccia richiesta, per fare un check-up gratuito e valutare lo stato di salute delle attività cognitive. A Pieve per usufruire di appuntamenti nelladigratuita bisogna prenotare al numero 3338498817 oppure scrivere a [email protected] . E per il 5 ottobre una ulteriore iniziativa. Una camminata integrata con esercizi cognitivi per allenare insieme corpo e mente in compagnia e allegria. A Pieve Emanuele la responsabile dell’iniziativa è Tiziana Cavallucci (nella foto), educatrice professionale sanitaria.