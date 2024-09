S Maria e Monterappoli al debutto casalingo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Nessun derby nella seconda giornata di Seconda Categoria in programma questo pomeriggio alle 15.30. Nel girone F, dopo il pari a reti bianche di Poggio a Caiano, il Santafa il suoospitando il Real Peretola, che domenica scorsa ha ceduto invece 2-1 al Sesto sul proprio terreno di gioco. Il precedente al Biagioli di Empoli della passata stagione finì in parità, 1-1 il risultato al novantesimo. Nelle fila dei fiorentini mancherà Leoni per squalifica. Nello stesso raggruppamento ‘prima’ in casa anche per il, che a Cambiano riceve l’Atletica Castello, retrocessa dalla Prima Categoria e battuta all’esordio a domicilio dai pratesi del Naldi con un rocambolesco 4-3.