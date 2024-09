Roma-Udinese Juric al debutto | probabili formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – C'è chi deve cominciare a correre e chi invece sta volando e non ha assolutamente intenzione di fermarsi. Nella giornata di domani in occasione della quinta giornata di Serie A l', reduce da una settimana da sogno vissuta a sorpresa in vetta alla classifica, fa visita alladove invece la settimana è stata un vero e proprio terremoto con annesso cambio in panchina da De Rossi a. Una sfida che vedrà due squadre dall'umore ribaltato in campo: gioia e spensieratezza dei ragazzi friulani contro rabbia e spirito di rivalsa da parte dei capitolini. Tutti sorpresi in casa giallorossa quando è stato annunciato l'esonero di Daniele De Rossi. Già è raro vedere esoneri dopo appena quattro partite in campionato, ancor di più quando questi capitano tra ledi vertice e più ambiziosi del campionato.