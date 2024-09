Riparte l’anno accademico senza pensieri a Gaza | eppure gli atenei israeliani sono coinvolti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) È appena iniziato il nuovo annoe scolastico. In tutto il mondo, tranne che nella Striscia di, in Palestina, assistiamo alle inaugurazioni del nuovo anno nelle università e nelle scuole. I rettori e figure di spicco delle accademie, chescorso hanno ignorato le richieste degli studenti di cessare gli accordi con le università israeliane in solidarietà con gli accademici e studenti palestinesi, ora inaugurano un nuovo annocon una normalità inquietante. Le università distate totalmente annientate da Israele e dai suoi alleati in pochi mesi, e gli studenti palestinesicostretti a vivere in tende, soffrendo fame e privazioni dopo aver perso i propri sogni accademici. Tuttavia, qui, per gli accademici, dopo mesi di fuga dall’affrontare seriamente il problema e la questione della loro complicità, è tutto normale.