Real Betis-Mallorca – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilcercherà di ottenere tre vittorie consecutive nella Liga quando continuerà la sua campagna 2024-25 con una partita in casa contro illunedì 23 settembre sera. La squadra di Manuel Pellegrini arriva alla sfida dopo il successo per 2-1 sul Getafe, mentre ilha ottenuto un’impressionante vittoria per 1-0 sullaSociedad nell’ultima partita. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le dueIlha raccolto solo due punti nelle prime tre partite di campionato, pareggiando con Girona e Alaves prima di subire una sconfitta per 2-0 contro ilMadrid subito prima della pausa internazionale.