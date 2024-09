Prevenzione contro i baby spacciatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Comandante della polizia locale Andrea Piselli, le forze dell’ordine vogliono offrire risposte immediate e visibili al bisogno di sicurezza dei cittadini. Come vi comportate per reprimere la criminalità giovanile? "Sono diversi i versanti sui quali siamo impegnati. L’aspetto fondamentale dell’istruzione è importantissimo. Già da anni, dal 2022, abbiamo avviato un programma sistematico dillo e di rientro dalla dispersione scolastica. E abbiamo ottenuto risultati positivi, abbiamo intercettato in maniera abbastanza precoce le situazioni che riguardano prevalentemente ragazzini della preadolescenza che cominciano a fare assenze protratte, che vengono segnalate dagli istituti scolastici e che vengono da noi intercettate precocemente andando a fare verifiche del caso, per rientrare immediatamente nel percorso scolastico.