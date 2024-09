Premiati gli avvocati urbinati di lungo corso Applausi alle toghe di diamante platino e oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Cerimonia solenne ieri mattina in tribunale a Urbino in onore di diecidi. La sala d’udienza intitolata al compianto giudice Paolo Cigliola era gremita di professionisti del diritto, alla presenza di tantissimi giovani legali. L’occasione è stata il conferimento da parte del Consiglio dell’Ordine presieduto dall’avvocato Pasquale Marra delled’oro, die di. In particolare, sono statiper i 40 anni di professione gliMaurizio Binotti, Loris Mascioli, Salvatore D’Accardi, Manlio Manuali, Marcello Fagioli, Giuliano Melini e Antonio Fabi. Un pergamena alla memoria è andata all’avvocato Enzo Calandrini, legale di Cagli, deceduto pochi mesi dopo aver compiuto i 40 anni di professione.