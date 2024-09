Pazzo De Zerbi | il Marsiglia rimane in 10 al 5? e batte il Lione nel recupero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Anche in dieci uomini dal 5?, ilvince e convince. La squadra di Roberto De3-2 in rimonta ile sale a 13 punti, come Psg e Monaco. La partita è iniziata malissimo per l’OM con Balerdi che nei primi cinque minuti rimedia due gialli. Deè costretto subito a spendere un cambio per riorganizzare la squadra: fuori Harit, dentro Rongier. Neldel primo tempo Lacazette spreca il rigore dell’1-0 per il, ma il vantaggio dei padroni di casa è rimandato al 53?, quando Caleta CarRulli. Ilin inferiorità numerica trova la forza per rimontare: al 69? Lirola firma l’1-1, poi all’82’ è Garcia a completare il sorpasso. Non è finita. Al 93? Cherki pareggia, ma due minuti dopo Rowe regala la vittoria rocambolesca ad unche può sognare in grande.