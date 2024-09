Pagelle GP Emilia-Romagna | Bastianini una sentenza negli ultimi giri Martin sorride Bagnaia sbaglia ancora

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Il Gran Premio didi MotoGP si è concluso con la vittoria di Eneadavanti a Jorgee Marc Marquez. Grande delusione per Francesco, caduto quando era in terza piazza e stava cercando di recuperare sui due leader. La Ducati ha festeggiato con una splendida cinquina la conquista del Mondiale costruttori. Tempo di bilanci esulla base di quanto visto quest’oggi. DUCATI : Voto 100 – Come le vittorie conquistate in MotoGP dal momento in cui l’azienda bolognese ha fatto il proprio ingresso nella classe regina (2003). La pietra miliare è stata raggiunta proprio in concomitanza con la certezza matematica di fregiarsi di un titolo marche ormai scontato. Tanto di cappello alla Casa di Borgo Panigale, che non ha solo saputo trovare la propria dimensione nel Motomondiale, ma né diventata addirittura potenza egemone.