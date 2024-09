Osteria Il Bersagliere – Colonna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 22 settembre 2024)“Il” Via Casilina, km 25,000 – 00030Telefono: 06/9438032 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 3/26€, primi 12/15€, secondi 15/28€, pizza 13/16€, dolci 6/8€ Chiusura: Domenica sera, Lunedì OFFERTA Si conferma come una solida certezza questo ristorante dei Castelli Romani dove domina incontrastata la cucina della tradizione, la cui forza si basa sulla qualità della materia prima che viene trattata con mano sicura in cucina. Siamo tuttavia convinti che un ricercato alleggerimento dell’intensità di alcuni sapori potrebbe far crescere ulteriormente questo locale.