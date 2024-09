MotoGP | il Team Pramac commenta il sorpasso di Bastianini tra critiche costruttive ed ironia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) La gara lunga del GP dell’Emilia Romagna, quattordicesima tappa del Motomondiale 2024 di, è terminata con la vittoria di Enea. Un trionfo molto significativo per la Ducati, che ha festeggiato contemporaneamente non solo il titolo dei costruttori ma anche il centesimo successo complessivo nella classe regina. Non mancano però i mal di pancia, considerato il modo in cui il nativo di Rimini ha tagliato il traguardo per primo. Il centauro, dopo un bel testa testa a con Jorge Martin, ha infatti passato il diretto avversario al primo settore dell’ultimo giro in un modo molto brusco e decisivo, considerato però pulito dalla Direzione gara, organo che non ha ritenuto necessario avviare nessuna indagine.