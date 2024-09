MotoGp Bagnaia | La gomma ci ha messo 15 giri per funzionare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 settembre 2024) Roma, 22 set. (askanews) – Francescomastica amaro al termine del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento consecutivo a Misano e quattordicesimo round stagionale del Mondiale. Dopo la pole position ed il primo posto nella Sprint di ieri, Pecco è incappato in un passo falso molto pesante in chiave iridata, cadendo a 7dalla fine mentre si trovava in terza posizione e sprofondando a -24 da Jorge Martin in campionato. “È abbastanza chiaro che qualcosa oggi non abbia funzionato. Siamo stati i più veloci per tutto il weekend, lo siamo stati anche oggi dopo 15. Il problema sono stati quei 15iniziali che è successa una cosa nuova, non credo sia mai successo a nessuno: ladietro non funzionava, ci ha15per”, spiegadopo il GP.