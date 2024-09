Montevarchi al museo civico visite e iniziative dedicate ai disabili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024)(Arezzo), 22 settembre 2024 - Il Cassero per la scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento -di, per il quarto anno consecutivo, torna a proporre “Vorreiandareal. Percorsi di accessibilità museale”, un ampio programma diai pubblici con esigenze specifiche età , con cui l’istituzione conferma il suo costante impegno nell’inclusione e nell’abbattimento delle barriere sociali, sensoriali e cognitive. Da ottobre a maggio, percorsi dedicati a non vedenti e non udenti, incontri per persone con Alzheimer, attività rivolte ad anziani, a ragazzi affetti da autismo e a famiglie straniere, renderanno le collezioni delfruibili a tutti, offrendo occasioni di confronto, riflessione e condivisione, per una cultura e un’arte sempre più accessibili e inclusive.