Miss Italia 2024 è Ofelia Passaponti

(Di domenica 22 settembre 2024)è la 24enne. Proclamata stasera l’85esima regina di bellezza del Paese. In gara con la fascia diToscana, la giovane è stata eletta al termine della finalissima condotta da Andrea Dianetti, andata in scena dal Teatro Comunale di Porto San Giorgio nelle Marche. Un’elezione, avvenuta senza diretta televisiva ma via streaming sul sito ufficiale, contraddistinta da qualche problema tecnico e da un teatro quasi completamente al buio. Una sorta di metafora della parabola discendente del concorso che da scintillante evento della prima serata di Rai1 si deve accontentare di invisibili palcoscenici locali.