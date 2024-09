Lo scudetto del possesso palla lo lasciamo agli altri il Napoli ha cambiato filosofia di gioco

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2024) Lodello, ilhadiCesare – Caro Guido pareggio importante dela Torino con la Juve, un pareggio che vale tanto non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale e la piena consapevolezza di essere una squadra competitiva per i primi posti. E questo anche perché la Juve è una squadra forte, tecnica ma come al solito anche fisica e combattiva. Il cambio di modulo passando dal 3-4-2-1 al 4-3-3 (che poi in fase di nondiventa un 4-4-2) ha dato più compattezza alla squadra. E sicuramente l’ha accorciata e ha dato maggiore sicurezza alla difesa. E ilcontro squadre meno attrezzate in attacco aveva sofferto molto con la difesa a 3 offrendo all’avversario tanti gol e tantissime occasioni. La Juve ha avuto un’unica vera occasione nel secondo tempo con Koopmeiners con tiro alto.