LIVE Moto3 GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | gli italiani possono stupire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio dell’, quattordicesimo appuntamento del Motomondialeper ciò che concerne lain scena sull’ormai mitico circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Ci apprestiamo a vivere come sempre una gara sfavillante, con i protagonisti principali pronti a darsi battaglia fin da subito La pole è stata strappata da Taiyo Furusato (Honda Team Asia), il quale ha fermato il cronometro a 1:40.394, condividendo la prima fila con il leader della classifica piloti David Alonso (CFMOTO Aspar Team) e con Angel Piqueras (Leopard Racing). Seconda fila poi per la MT Helmets – MSI di Ivan Ortolà, Stefano Nepa (MTA Team) e Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP).