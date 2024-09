LIVE Ciclismo femminile Cronometro Mondiali 2024 in DIRETTA | in gara le prime atlete attesa per Gaia Masetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETALADELLAMASCHILE DEIDIDALLE 14.52 12.26 Terzo tempo per la finlandese Wilma Aintila a 01.83 secondi da Blasi. 12.24 Miglior tempo al primo intertempo per la spagnola Paula Blasi in 18.34:57 12.23 Partita Ninoska Andino. 12.19 Seconda posizione per Yulduz Hashimi a 19.25 secondi dall’argentina. 12.17 Primo tempo per l’argentina Yapura in 18.35:98. 12.16 La prima metà del percorso sembra favorire dellecome Lotte Kopecky e Demi Vollering. Le due potrebbero guadagnare un vantaggio prezioso nei primi chilometri per poi difendersi nella parte più pianeggiante. 12.15 Dopo il primo intermedio c’è una breve discesa molto tecnica che potrebbe fare la differenza anche tra le migliori. 12.14 Gebru è in testa al primo intertempo con il tempo di 19.58:26. 12.12 Inizia la prova di Fariba Hasimi. 12.